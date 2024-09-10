Нидерландская ING улучшила прогноз роста ВВП Азербайджана на 2025 год

13:23

Нидерландская банковская группа ING Group прогнозирует рост ВВП Азербайджана на уровне 3,5% в 2024 году, 2,6% - в 2025 году и 2,8% - в 2026 году.

Об этом сообщает Report со ссылкой на данные, опубликованные компанией.

Прогноз на текущий год снизился на 0,3 процентных пункта в сравнении с предыдущим прогнозом, на 2025 год - улучшен на 0,1 процентных пункта, на 2026 год - остался без изменений.

Нидерландская ING прогнозирует рост ВВП в Азербайджане на уровне 3% в третьем квартале 2024 года и на 2,5% в четвертом квартале. Прогноз экономического роста на первый квартал 2025 года составляет 2%, на второй - 2,5%, на третий и четвертый кварталы - по 3%.

Согласно данным Государственного комитета статистики Азербайджана, рост ВВП Азербайджана в январе-июле 2024 года составил 4,5%.

По прогнозам правительства Азербайджана, рост ВВП ожидается на уровне 3,8%.