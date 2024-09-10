О нас

Нидерландская ING улучшила прогноз роста ВВП Азербайджана на 2025 год

Нидерландская ING улучшила прогноз роста ВВП Азербайджана на 2025 год 13:23
Финансы
10 сентября 2024 г. 14:29
Нидерландская ING улучшила прогноз роста ВВП Азербайджана на 2025 год

Нидерландская банковская группа ING Group прогнозирует рост ВВП Азербайджана на уровне 3,5% в 2024 году, 2,6% - в 2025 году и 2,8% - в 2026 году.

Об этом сообщает Report со ссылкой на данные, опубликованные компанией.

Прогноз на текущий год снизился на 0,3 процентных пункта в сравнении с предыдущим прогнозом, на 2025 год - улучшен на 0,1 процентных пункта, на 2026 год - остался без изменений.

Нидерландская ING прогнозирует рост ВВП в Азербайджане на уровне 3% в третьем квартале 2024 года и на 2,5% в четвертом квартале. Прогноз экономического роста на первый квартал 2025 года составляет 2%, на второй - 2,5%, на третий и четвертый кварталы - по 3%.

Согласно данным Государственного комитета статистики Азербайджана, рост ВВП Азербайджана в январе-июле 2024 года составил 4,5%.

По прогнозам правительства Азербайджана, рост ВВП ожидается на уровне 3,8%.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке ING announces economic growth forecast for 2025 in Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке ING Azərbaycanda 2025-ci il üçün iqtisadi artım proqnozunu açıqlayıb

Самое читаемое

Прогноз погоды в Азербайджане на субботу
Прогноз погоды в Азербайджане на субботу
6 сентября 2024 г. 12:41
Путин: Россия не отказывается от транзита газа через Украину
Путин: Россия не отказывается от транзита газа через Украину
5 сентября 2024 г. 12:50
В Армении при вооруженном нападении погиб полицейский, еще один получил ранения
В Армении при вооруженном нападении погиб полицейский, еще один получил ранения
7 сентября 2024 г. 21:22
Заявления президента Ильхама Алиева в Черноббио в центре внимания мировых СМИ
Заявления президента Ильхама Алиева в Черноббио в центре внимания мировых СМИ
6 сентября 2024 г. 20:05
Армения известила Турцию о своих подходах к восстановлению Анийского моста
Армения известила Турцию о своих подходах к восстановлению Анийского моста
7 сентября 2024 г. 17:52
Завтра в Баку ожидается ветреная погода
Завтра в Баку ожидается ветреная погода
5 сентября 2024 г. 13:19
Завтра в Азербайджане ожидается до 34 градусов тепла
Завтра в Азербайджане ожидается до 34 градусов тепла
7 сентября 2024 г. 11:53
Завтра в Азербайджане воздух прогреется до 34 градусов
Завтра в Азербайджане воздух прогреется до 34 градусов
4 сентября 2024 г. 12:30
Пенсии по Баку, Сумгайыту и Абшерону будут выплачены 10 сентября
Пенсии по Баку, Сумгайыту и Абшерону будут выплачены 10 сентября
6 сентября 2024 г. 14:27
Бакинский аэропорт обратился к пассажирам в связи с Гран-при Азербайджана Формулы 1
Бакинский аэропорт обратился к пассажирам в связи с Гран-при Азербайджана "Формулы 1"
9 сентября 2024 г. 10:01

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi