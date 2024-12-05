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Нидерландская ING улучшила прогноз роста ВВП Азербайджана на 2024 год

Нидерландская ING улучшила прогноз роста ВВП Азербайджана на 2024 год  13:38
Финансы
5 декабря 2024 г. 14:06
Нидерландская ING улучшила прогноз роста ВВП Азербайджана на 2024 год

Нидерландская банковская группа ING Group прогнозирует рост ВВП Азербайджана на 4,2% в 2024 году, на 2,6% - в 2025 году и на 2,8% - в 2026 году.

Об этом сообщает Report со ссылкой на данные, опубликованные группой.

ING Group улучшила прогноз на 2024 год на 0,7 процентных пункта, на 2025-2026гг - оставила без изменений.

ING прогнозирует рост ВВП в Азербайджане на 3% в четвертом квартале (рост на 5,4% в третьем квартале). Прогноз экономического роста на первый квартал 2025 года составляет 2%, на второй - 2,5%, на третий и четвертый кварталы - по 3%.

Согласно данным Государственного комитета статистики, рост ВВП Азербайджана за январь-октябрь этого года составил 4,9%.

По прогнозам правительства Азербайджана рост ВВП в 2024 году ожидается на 4,2%, в 2025 году - 3,5%, в 2026 году - 2,8%, в 2027 году - 3,8%, в 2028 году - 3,3%.

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Версия на английском языке ING increases economic growth forecast for 2024 in Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке ING Azərbaycanda bu il üçün iqtisadi artım proqnozunu artırıb

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