Nİkoil Bank организовал праздничный ифтар

Баку. 14 июня. REPORT.AZ/ В связи с завершением священного религиозного месяца Рамазан 13 июня по инициативе NIKOIL | Bank в поселке Бильгях в мечети при пире "Лейла ханым" был организован традиционный праздничный ифтар.

Месяц Рамазан, который называют "Султаном одиннадцати месяцев" в мусульманском календаре, и для азербайджанского народа является священным. Соблюдение поста является одним из пяти столпов ислама и позитивно воздействует на здоровье человека.

На мероприятии, которое началось с прочтения молитвы и завершилось вечерним намазом, приняли участие более 200 постящихся, среди которых были как мужчины, так и женщины. Участники ифтара, высоко оценив внимание к религиозным ценностям, выразили свою благодарность за приглашение.

Руководство NIKOIL | Bank сердечно поздравляет всех мусульман со священным праздником Рамазан и желает всем крепкого здоровья, счастья и благополучия.

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