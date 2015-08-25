"Независимая Газета": Азербайджанский манат выдерживает мировой кризис

Баку. 25 августа. REPORT.AZ/ Девальвация денежных единиц Казахстана, России и Китая окажет влияние на курс азербайджанского маната, но оно будет незначительным, считают большинство экспертов. Как сообщает Report, об этом говорится в статье российского издания "Независимая Газета".

В статье отмечается, что эти взгляды экспертов "возымели действие – обменные пункты в Баку работают в нормальном режиме, перед ними нет скопления людей".

"Между тем некоторый ажиотаж с покупкой и продажей валюты среди населения в минувшие выходные наблюдался, но он был вызван стремлением ряда обменных пунктов повысить курс продажи доллара на 0,02 маната. Однако Центральный банк (ЦБ) Азербайджана вовремя вмешался в процесс и предупредил банки о недопустимости искусственного повышения курса валют", - говорится в статье.

"Однако, как бы ни утешали эксперты население страны, спрос на доллары все-таки ощущается. Впрочем, Центральный банк Азербайджана заявляет, что у него достаточно резервов, чтобы удовлетворить этот спрос. В подтверждение своих слов банк отмечает, что за последние два дня азербайджанские банки купили у Центробанка 370 млн. долларов", - отмечает российская газета.