Незастрахованные вклады Bank Standard будут возвращены через банк-агент

15 тыс. владельцев незастрахованных вкладов Bank Standard смогут получить свои деньги по праву первой очереди.

Как сообщает Report, об этом на очередном заседании кредиторского комитета банка сообщил заместитель исполнительного директора Азербайджанского фонда страхования вкладов (ADIF) Вугар Абдуллаев.

По его словам, в других банках насчитывается около 35 тыс. таких вкладчиков. Есть постановление суда о выдаче им денег вне очереди.

"Мы планируем произвести выплаты вкладчикам в ближайшее время. Сейчас идет подготовка к этому. Мы будем использовать положительную практику Demir Bank. Как вы знаете, вкладчикам этого банка средства были возвращены в безналичной форме через банк-агент. Лицам с вкладами до 1 000 манатов выдавался код, который использовался для снятия денег в любом банкомате. Более высокие суммы были возвращены с помощью пластиковых карт. Граждане могли беспроцентно обналичивать деньги или же использовать для безналичных платежей. Сейчас мы рассматриваем возможность выбора агента среди банков с широкой филиальной сетью, посредством которого будут возвращаться вклады до 10 тыс. долларов", - сказал Абдуллаев.

Глава ADIF также рассказал о плане ликвидации Bank Standard, отметив, что окончательная версия документа будет представлена в ближайшие 10-15 дней.