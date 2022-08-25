Нераспределенная прибыль ГНФАР достигла 42 млрд манатов

Государственный нефтяной фонд Азербайджана (ГНФАР) завершил 2021 год с чистой прибылью в размере 1 млрд 556,203 млн манатов.

Государственный нефтяной фонд Азербайджана (ГНФАР) завершил 2021 год с чистой прибылью в размере 1 млрд 556,203 млн манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на финансовый отчет фонда, это в 3,45 раза меньше, чем в 2020 году.

Нераспределенная прибыль фонда выросла на 3,9% и достигла 41 млрд 825,204 млн манатов.

В прошлом году операционные доходы ГНФАР составили 1 млрд 568,011 млн манатов (в 3,4 раза меньше, чем в предыдущем году), операционные расходы - 74,192 млн манатов (на 15,2% меньше), доходы за счет доли в финансовых результатах совместных предприятий после налогообложения - 66,78 млн манатов (в 2 раза больше), выплаты по налогу на прибыль составили 4,396 млн манатов.

По состоянию на 1 января текущего года активы ГНФАР составили 76 млрд 917,411 млн манатов, что на 3,4% больше, чем годом ранее. За отчетный период обязательства Фонда сократились на 8,9%, до 584, 978 млн манатов, а балансовый капитал увеличился на 3,5%, до 76 млрд 332, 433 млн манатов.