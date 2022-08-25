О нас

Нераспределенная прибыль ГНФАР достигла 42 млрд манатов

Нераспределенная прибыль ГНФАР достигла 42 млрд манатов Государственный нефтяной фонд Азербайджана (ГНФАР) завершил 2021 год с чистой прибылью в размере 1 млрд 556,203 млн манатов.
Финансы
25 августа 2022 г. 12:21
Нераспределенная прибыль ГНФАР достигла 42 млрд манатов

Государственный нефтяной фонд Азербайджана (ГНФАР) завершил 2021 год с чистой прибылью в размере 1 млрд 556,203 млн манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на финансовый отчет фонда, это в 3,45 раза меньше, чем в 2020 году.

Нераспределенная прибыль фонда выросла на 3,9% и достигла 41 млрд 825,204 млн манатов.

В прошлом году операционные доходы ГНФАР составили 1 млрд 568,011 млн манатов (в 3,4 раза меньше, чем в предыдущем году), операционные расходы - 74,192 млн манатов (на 15,2% меньше), доходы за счет доли в финансовых результатах совместных предприятий после налогообложения - 66,78 млн манатов (в 2 раза больше), выплаты по налогу на прибыль составили 4,396 млн манатов.

По состоянию на 1 января текущего года активы ГНФАР составили 76 млрд 917,411 млн манатов, что на 3,4% больше, чем годом ранее. За отчетный период обязательства Фонда сократились на 8,9%, до 584, 978 млн манатов, а балансовый капитал увеличился на 3,5%, до 76 млрд 332, 433 млн манатов.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на английском языке SOFAZ increases undistributed profit to $25B 
Версия на азербайджанском языке ADRNF-in bölüşdürülməmiş mənfəəti 42 milyard manata yaxınlaşıb

Экслюзивные новости

Европейский суд рассматривает обоснованность иска Азербайджана против Армении
Европейский суд рассматривает обоснованность иска Азербайджана против Армении
24 августа 2022 г. 14:25
Азербайджан представил в Европейский суд информацию о сожжении армянами домов в Лачыне
Азербайджан представил в Европейский суд информацию о сожжении армянами домов в Лачыне
24 августа 2022 г. 13:38
Aztelekom произвел кадровые изменения в своих структурах
Aztelekom произвел кадровые изменения в своих структурах
23 августа 2022 г. 14:39
Эксперт: Завод ”Байрактар” в Украине будет построен несмотря ни на что
Эксперт: Завод ”Байрактар” в Украине будет построен несмотря ни на что
20 августа 2022 г. 14:37
МЧС назвало причину долгого тушения пожаров в северном регионе
МЧС назвало причину долгого тушения пожаров в северном регионе
20 августа 2022 г. 13:09
Продолжается тушение пожара в Сиазани
ФотоПродолжается тушение пожара в Сиазани
20 августа 2022 г. 12:49
Разработан предварительный вариант нового устава НАНА
Разработан предварительный вариант нового устава НАНА
19 августа 2022 г. 11:56
Посол Индонезии: Мы всегда поддерживаем Азербайджан на международной арене
Посол Индонезии: Мы всегда поддерживаем Азербайджан на международной арене
17 августа 2022 г. 11:43
Стала известна новая структура ЦИК
Стала известна новая структура ЦИК
16 августа 2022 г. 18:06
В Украине погиб азербайджанец-военнослужащий ВСУ
В Украине погиб азербайджанец-военнослужащий ВСУ
16 августа 2022 г. 16:30

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi