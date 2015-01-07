​Непроцентный убыток банков в Азербайджане возрос на 38%

Баку. 7 января. REPORT.AZ/ В январе-ноябре 2014 года доходы действующих в Азербайджане банков до оплаты налогов составили 455,03 млн. манатов, что превышает годовой показатель на 27,9%.

Как сообщает Report со ссылкой на отчет Центрального банка, в отчетный период процентный доход составил 1 167,67 млн. манатов, непроцентный убыток 360,92 млн. манатов, отчисления для специальных резервов по активам 351,71 манатов.

В результате, по сравнению с 11-ти месяцами 2013 года процентный доход возрос на 54,1%, а непроцентный убыток на 38,0%.

В проанализированный период процентные доходы составили 2 062,69 млн. манатов, процентные расходы 895,02 млн. манатов, непроцентные доходы 424,31 млн. манатов, а непроцентные расходы 785,23 млн. манатов.

Таким образом, в годовом сравнении в процентных доходах банков наблюдается рост на 37,0%, в процентных расходах - на 19,6%, в непроцентных доходах - на 9,0%, в процентных расходах - рост на 20,6%.

Согласно отчету, на 1 декабря 2014 года 5 действующих в стране банков работали с убытком. В результате, в ноябре статистика работающих с убытком банков сократилась, и одному банку удалось пополнить список банков, работающих с прибылью.