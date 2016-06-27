Неоплаченный ущерб "Азеристиликтеджизат" вырос на 14%

Баку. 27 июня. REPORT.AZ/ По итогам прошлого года неоплаченный ущерб ОАО "Азеристиликтеджизат" вырос на 11,86 млн. манатов или 14% и составил 96,467 млн. манатов.

Как сообщает Report, к этому выводу пришло ООО Premium Audit, проводившее аудит в обществе.

Согласно распространенной информации, совокупные активы "Азеристиликтеджизат" в 2015 году выросли на 3,965 млн. манатов или 2,11% и достигли 191,722 млн. манатов.

В отчете также указано снижение совокупного капитала общества. Так, совокупный капитал "Азеристиликтеджизат" по сравнению с 2014 годом уменьшился на 3,647 млн. манатов или 2,98% и составил 118,546 млн. манатов.

Помимо этого, совокупные обязательства компании (в том числе краткосрочные обязательства) выросли на 7,612 млн. манатов или 12% и составили 73,176 млн. манатов.