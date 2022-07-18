Ненефтяной сектор Азербайджана вырос на 10%

В январе-июне текущего года в Азербайджане произведено валового внутреннего продукта (ВВП) на 63 364,4 млн манатов, или на 6,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

В январе-июне текущего года в Азербайджане произведено валового внутреннего продукта (ВВП) на 63 364,4 млн манатов, или на 6,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Как передает Report, об этом сообщает Госкомстат.

По информации, в нефтегазовом секторе экономики добавленная стоимость составляет 0,2%, а в ненефтегазовом – 9,2%.

53,3% производства ВВП приходится на промышленность, 7,7% - на торговлю, ремонт транспортных средств, 5,8% - на транспорт и складское хозяйство, 4,7% - на сельское хозяйство, лесное хозяйство и рыболовство, 3,8% - на строительство, 1,3% - на гостиничный бизнес и общественное питание, 1,3% - на сферу информации и связи, 14,5% - на другие отрасли. Чистые налоги на товары и импорт составили 7,6%.

ВВП на душу населения вырос на 58,1% и составил 6 305 манатов.