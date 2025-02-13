Ненефтегазовый сектор Азербайджана вырос на 1%

В январе 2025 года в Азербайджане был произведен валовой внутренний продукт (ВВП) на сумму 9 млрд 430,2 млн манатов, что на 0,9% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В январе 2025 года в Азербайджане был произведен валовой внутренний продукт (ВВП) на сумму 9 млрд 430,2 млн манатов, что на 0,9% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственный комитет статистики.

Согласно данным, за последний год добавленная стоимость в нефтегазовом секторе экономики снизилась на 4%, а в ненефтегазовом секторе выросла на 1%.

39,9% производства ВВП пришлось на промышленность, 10,3% - на торговлю и ремонт транспортных средств, 7,1% - на транспорт и складское хозяйство, 4,2% - на строительство, 3,1% - на сельское, лесное хозяйство и рыболовство, 2% - на размещение туристов и общественное питание, 1,9% - на сферы информации и связи, 20,7% - на долю других отраслей. Чистые налоги на продукцию и импорт составили 10,8% ВВП.

За месяц объем ВВП на душу населения составил 922,1 маната.