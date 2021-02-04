Немецкий регулятор взялся за Goldman Sachs

Финансовый наблюдатель Германии (BaFin) приказал банку изменить свою работу таким образом, чтобы предотвращать отмывание денег и финансирование терроризма

Финансовый наблюдатель Германии (BaFin) приказал одному из крупнейших в мире инвестиционных банков Goldman Sachs изменить свою работу таким образом, чтобы предотвращать отмывание денег и финансирование терроризма.

Как передает Report со ссылкой на Reuters, такое заявление ведомство сделало в четверг.

BaFin в своем заявлении отмечает, что он попросил Goldman Sachs соблюдать обязательства "должной осмотрительности" по отношению к клиентам банка, а также анализу рисков в соответствии с законом о борьбе с отмыванием денег и финансированию терроризма.

Агентство отмечает, что получить комментарий у Goldman Sachs на момент написания материала не удалось.