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Немецкий регулятор взялся за Goldman Sachs

Немецкий регулятор взялся за Goldman Sachs Финансовый наблюдатель Германии (BaFin) приказал банку изменить свою работу таким образом, чтобы предотвращать отмывание денег и финансирование терроризма
Финансы
4 февраля 2021 г. 19:45
Немецкий регулятор взялся за Goldman Sachs

Финансовый наблюдатель Германии (BaFin) приказал одному из крупнейших в мире инвестиционных банков Goldman Sachs изменить свою работу таким образом, чтобы предотвращать отмывание денег и финансирование терроризма.

Как передает Report со ссылкой на Reuters, такое заявление ведомство сделало в четверг.

BaFin в своем заявлении отмечает, что он попросил Goldman Sachs соблюдать обязательства "должной осмотрительности" по отношению к клиентам банка, а также анализу рисков в соответствии с законом о борьбе с отмыванием денег и финансированию терроризма.

Агентство отмечает, что получить комментарий у Goldman Sachs на момент написания материала не удалось.

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