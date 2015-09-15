​Немецкий Deutsche Bank покидает российский рынок

Баку. 15 сентября. REPORT.AZ/ Немецкий Deutsche Bank планирует сократить 23 тыс. сотрудников и прекратить деятельность в России.

Как сообщает Report со ссылкой на агентство Reuters, крупнейший банк Германии планирует сократить, в основном, персонал, выполняющий технологические операции и сотрудников дочерней структуры Post Bank. Таким образом, под сокращение попадут 25% сотрудников Deutsche Bank.

Деятельность банка в России, за исключением некоторых банковских услуг, будет прекращена. Deutsche Bank также намерен закрыть бизнес и в других странах, однако точной информации об этом пока нет.

Отметим, что на прошлой неделе подал в отставку директор российского филиала Deutsche Bank Йорг Бонгартц.