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    ​Немецкий Deutsche Bank покидает российский рынок

    Банк намерен сократить 23 тыс. сотрудников

    Баку. 15 сентября. REPORT.AZ/ Немецкий Deutsche Bank планирует сократить 23 тыс. сотрудников и прекратить деятельность в России.

    Как сообщает Report со ссылкой на агентство Reuters, крупнейший банк Германии планирует сократить, в основном, персонал, выполняющий технологические операции и сотрудников дочерней структуры Post Bank. Таким образом, под сокращение попадут 25% сотрудников Deutsche Bank.

    Деятельность банка в России, за исключением некоторых банковских услуг, будет прекращена. Deutsche Bank также намерен закрыть бизнес и в других странах, однако точной информации об этом пока нет.

    Отметим, что на прошлой неделе подал в отставку директор российского филиала Deutsche Bank Йорг Бонгартц. 

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