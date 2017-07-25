Немецкий банк выводит средства со своих счетов в Британии

Баку. 25 июля. REPORT.AZ/ Крупнейшая в Германии финансовая организация - Deutsche Bank может перевести примерно 350 млрд долларов со счетов в Великобритании в немецкий Франкфурт-на-Майне из-за Brexit. Как сообщает Report со ссылкой на Lenta.ru, об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники в кредитной организации.

Агентство отмечает, что проект будет реализовываться на протяжении полугода, начиная с сентября 2018 года. При этом официальный представитель Deutsche Bank Моника Шаллер отказалась комментировать данную информацию.

Напомним, что 25 апреля сообщалось, что ЕС в ходе переговоров о Brexit намерен выставить Великобритании счета, покрывающие обязательства Лондона перед европейским бюджетом и всеми финансовыми институтами Евросоюза.

Аналитическая группа Report отмечает, что после Deutsche Bank другие крупные банки переведут средства со своих лондонских счетов в ЕС: "Это нанесет серьезный урон экономике Британии. В результате, курс фунта стерлингов снизится. В ближайшие 2 года курс может упасть до отметки 1,10 USD/GBP".