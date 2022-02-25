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Немецкие консерваторы могут поддержать отключение России от SWIFT

Немецкие консерваторы могут поддержать отключение России от SWIFT Германии стоит поддержать отключение России от системы SWIFT, если Еврокомиссия выступит с таким предложением.
Финансы
25 февраля 2022 г. 13:45
Немецкие консерваторы могут поддержать отключение России от SWIFT

Германии стоит поддержать отключение России от системы SWIFT, если Еврокомиссия выступит с таким предложением.

Как передает Report, об этом заявил лидер немецкого Христианско-демократического союза Фридрих Мерц в эфире в эфире радио Deutschlandfunk.

"Наша позиция, которой придерживаются Христианско-социальный и Христианско-демократический союзы, а также фракция в бундестаге, понятна — если Еврокомиссия выступит с предложением использовать SWIFT и отключить Россию, то Германия не должна противостоять этому", — сказал политик.

Мерц также добавил, что подобные действия приведут к серьезным последствиям для мировой экономики, поэтому решение не прибегать к такой мере на данном этапе можно понять.

"Но это пока не решено окончательно", — подчеркнул политик.

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