Некоторым госструктурам выделят дополнительные средства за счет увеличения госбюджета

Баку. 22 июня. REPORT.AZ/ "На реконструкцию железнодорожного коридора Восток-Запад ЗАО "Азербайджанские железные дороги" будет выделено 100 млн манатов".
Как сообщает Report, об этом заявил министр финансов Самир Шарифов на заседании парламентского комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству.
Сегодня комитет обсуждает законопроект о внесении поправок в закон "О госбюджете на 2018 год".
Кроме того, по словам министра, министерству сельского хозяйства планируется выделить 98 млн манатов, министерству по чрезвычайным ситуациям – 20 млн манатов, Государственному агентству по туризму - 20 млн манатов, Госкомитету по градостроительству и архитектуре – 9 млн манатов.
На разработку месторождений "Умид", "Бабек" и "Карабах" предусмотрено выделить 663 млн манатов.
Aynur BayramovaАвтор новости