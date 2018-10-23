Некоторые налогоплательщики получат льготы по подоходному налогу

Баку. 23 октября. REPORT.AZ/ Реформы в связи с доходами наемных работников намечены на будущий год.

Как сообщает Report, это отражено в пакете госбюджета на 2019 год.

Согласно документу, с 1 января 2019 года сроком на 7 лет будут предоставлены 100%-ные льготы на выплату подоходного налога работающим в частном секторе и ненефтегазовой отрасли физическим лицам с ежемесячным доходом до 8 тыс. манатов, и льготы в размере 44%, если зарплата физического лица превышает 8 тыс. манатов.

В то же время необлагаемая налогом сумма для наемных работников всех секторов увеличивается со 173 до 200 манатов.