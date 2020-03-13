Халид Ахадов: Некоторые экономические субъекты просят банки восстановления манатных депозитов

"Сегодня валютные резервы Азербайджана находятся на самом высоком уровне. Центральный банк Азербайджана и Государственный нефтяной фонд совместно владеют резервами свыше 52 млрд долларов США. В прошлом году общая стоимость импорта составила 13,7 млрд долларов США. То есть наши валютные резервы позволяют покрывать импорт товаров и услуг как минимум, в течение трех лет. Хотя в мире этот показатель в среднем, составляет 6 месяцев".

Как передает Report, об этом в эфире передачи Hədəf на телеканале AzTV заявил помощник I Вице-президента по экономическим вопросам Халид Ахадов, комментируя последние процессы на нефтяных рынках и их влияние на госбюджет Азербайджана.

Он также отметил, что в настоящее время денежные средства на руках населения, манатные ресурсы на банковских счетах компаний и физических лиц, то есть денежный агрегат М2, составляют порядка 18 млрд манатов: "Часть этой суммы в 10 млрд манатов не может сократиться, поскольку именно столько манатов необходимо для осуществления транзакций в экономике. А остальная часть средств мобильна. То есть, в зависимости от потребностей людей, ее можно в короткие сроки перевести в иностранную валюту".

"Некоторые экономические субъекты начали снимать свои манатные депозиты в банках, при этом теряя начисленные проценты. Затем эти деньги конвертируются в доллары, но вы знаете, что банки не могут кредитовать в долларах, поэтому не предлагают высокие проценты на долларовые депозиты. В результате перед экономическими субъектами встает вопрос, надо ли конвертировать в доллары и ничего не зарабатывать или же сохранить свои депозиты в манатах и получать проценты по ним. По информации, полученной мною из банков, те, кто 2-3 дня назад сняли депозиты в манатах, сейчас снова обращаются в банки с просьбой восстановить манатные депозиты”, - отметил он.