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Неизвестный перевел пролежавшие 14 лет биткоины стоимостью $2 млрд

Неизвестный перевел пролежавшие 14 лет биткоины стоимостью $2 млрд Утром 4 июля были зафиксированы операции с двумя криптовалютными кошельками, которые не использовались более 14 лет. На этих кошельках с 2011 года хранилось 20 тыс. биткоинов.
Финансы
5 июля 2025 г. 10:25
Неизвестный перевел пролежавшие 14 лет биткоины стоимостью $2 млрд

Утром 4 июля были зафиксированы операции с двумя криптовалютными кошельками, которые не использовались более 14 лет. На этих кошельках с 2011 года хранилось 20 тыс. биткоинов.

Как передает Report, об этом сообщает издание РБК.

На момент поступления монет их общая стоимость составляла около $16 тыс. Сейчас, по текущему курсу на момент перевода, они стоят более $2 млрд. Такие кошельки называют "спящими" — владельцы не совершали с ними никаких действий на протяжении многих лет.

3 апреля 2011 года с биткоин-кошелька 1Hq...wcK было переведено 23 377,83 BTC на три разных адреса. На два из этих адресов было переведено по 10 тыс. BTC, а на третий — оставшиеся 3377,83 BTC, согласно данным обозревателя Blockchain.com.

В течение 14 лет два кошелька, получившие по 10 000 BTC каждый — 12tL...2me и 1Kb...JYm — оставались неактивными, с них не производилось ни одного перевода. За эти годы на кошельки лишь поступали незначительные суммы в биткоинах по большей части менее $1, что можно расценивать как спам-транзакции.

Утром 4 июля оба адреса перевели свои 10 000 BTC на новые адреса с разницей примерно в полчаса. Третий кошелек, на который 14 лет назад поступило 3377,83 BTC, перевел эти средства тогда же, в 2011 году.

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