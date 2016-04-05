​Нефтяные цены падают накануне саммита в Дохе

Баку. 5 апреля. REPORT.AZ/ Нефтяные цели показывают падение после заявлений Саудовской Аравии накануне саммита в Дохе. Как передает Report, инвесторы начали выражать сомнение в положительном исходе встречи в Дохе. Так, на прошлой неделе Саудовская Аравия заявила о том, что готова заморозить добычу нефти только в случае, если на соответствующие меры пойдет Иран. После этих заявлений нефть марки Brent начали дешеветь после отмечаемого с января продолжительного роста на 57%. Отметим, что сегодня нефть торгуется на 11,75% или 5 долларов дешевле максимальной отметки 18 марта. В то же время нынешние цены выше минимального уровня на 38,5%.

Аналитическая группа Report отмечает, что, если текущая ситуация на нефтяном рынке сохранится, цены продолжат падение и достигнут сначала 36, а затем 30 долларов за баррель. Рост цен возможен на фоне возникновения проблем с добычей или поставками нефти у какой-либо из стран-производителей или же резком сокращении нефтяных резервов в США. В этом случае прогнозируется рост нефтяных цен до 50 долларов/баррель.