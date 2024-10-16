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Нефтегазовые доходы госбюджета Азербайджана за 9 месяцев выросли почти в 1,5 раза

Нефтегазовые доходы госбюджета Азербайджана за 9 месяцев выросли почти в 1,5 раза 12:38
Финансы
16 октября 2024 г. 13:10
Нефтегазовые доходы госбюджета Азербайджана за 9 месяцев выросли почти в 1,5 раза

Нефтегазовые доходы госбюджета Азербайджана в январе-сентябре 2024 года составили 13 млрд 206,5 млн манатов, что на 47,6% выше показателя аналогичного периода прошлого года.

Об этом сообщает "Report" со ссылкой на Министерство финансов.

По данным Минфина, план по нефтегазовым доходам госбюджета за отчетный период исполнен на 98,7%.

Согласно информации, удельный вес нефтегазовых доходов в общих поступлениях в госбюджет составил 47,6%.

За 9 месяцев 3 млрд 620,8 млн манатов или 27,4% таких доходов пришлось на поступления по линии налоговых органов, 9 млрд 585,7 млн манатов или 72,6% - на трансферты из Государственного нефтяного фонда.

В целом, 47,8% или 1 млрд 729,7 млн манатов нефтегазовых доходов по линии налоговых органов пришлось на налог на прибыль, выплаченный участниками проекта разработки месторождения "Шахдениз", 36,8% или 1 млрд 333,1 млн манатов - на налоги, выплаченные Государственной нефтяной компанией Азербайджана (SOCAR), 15,4% или 558 млн манатов - на налог на прибыль, выплаченный участниками проекта разработки блока месторождений Азери-Чыраг-Гюнешли.

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