Нефтегазовые доходы госбюджета Азербайджана в 2024 году сократились на 1%

Цены на нефть и газ в 2024 году оказались ниже прогнозируемых в госбюджете Азербайджана

В 2024 году средняя цена на нефть марки Azeri Light на мировых рынках снизилась на 4,2%, на природный газ - на 18,1%.

Об этом сообщает Report со ссылкой на законопроект "Об исполнении государственного бюджета на 2024 год".

Согласно документу, в прошлом году нефтегазовые доходы бюджета составили 17 969,4 млн манатов, что на 187 млн манатов или 1% меньше по сравнению с предыдущим годом.

Трансферты из Государственного нефтяного фонда Азербайджана составили 12,781 млрд манатов или 71,1% нефтегазовых доходов бюджета. Налоговые поступления от нефтегазового сектора составили 26,6% или 4 780,5 млн манатов, а дивидендные выплаты Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) - 2,3% или 407,9 млн манатов.