Нефть на мировом рынке вновь подешевела

Баку. 8 апреля. REPORT.AZ/ На мировом рынке стоимость сырой нефти марки WTI (West Texas Intermediate) снизилась на 0,49 доллара или 1,30% и составила 37,26 доллара/баррель.

Как сообщает Report, стоимость нефти марки Brent снизилась на 1,41 доллара или 3,54% и составила 38,43 доллара/баррель.

Согласно прогнозам, если цена сырой нефти до конца года останется на таком уровне, средняя стоимость нефти за 2016-й год составит 42 доллара/баррель.