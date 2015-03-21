Нефть на мировом рынке подорожала

Баку. 21 марта. REPORT.AZ/ На мировом рынке стоимость нефти марки WTI (West Texas Intermediate) подорожала на 3,85% или 1,76 доллара и составила 45,72 долларов США.

Как сообщает Report, на биржах повышение также наблюдалось и в стоимости нефти марки Brent, которая повысилась на 1,61% или 0,89 доллара и составила 55,32 долларов/баррель.

Согласно прогнозам, если цена сырой нефти до конца года останется на таком уровне, средняя стоимость нефти за 2015-й год составит 52 долларов/баррель.