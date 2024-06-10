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Нефть марки Brent подорожала до $79,87 за баррель

Нефть марки Brent подорожала до $79,87 за баррель Котировки нефти медленно растут в понедельник после снижения по итогам прошлой недели.
Финансы
10 июня 2024 г. 16:02
Нефть марки Brent подорожала до $79,87 за баррель

Котировки нефти медленно растут в понедельник после снижения по итогам прошлой недели.

Как передает Report со ссылкой на Интерфакс, стоимость августовских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures подорожала на $0,25 (0,31%), до $79,87 за баррель. Июльские фьючерсы на WTI к этому моменту дорожали на бирже NYMEX на $0,2 (0,26%), до $75,73 за баррель.

На прошлой неделе Brent потеряла 1,8%, WTI - 1,9%.

Трейдеры ждут ежемесячных отчетов ОПЕК и Международного энергетического агентства по нефтяному рынку, которые будут опубликованы 11 и 12 июня. Кроме того, внимание инвесторов направлено на двухдневное заседание Федеральной резервной системы, завершающееся 12 июня.

Goldman Sachs Group Inc., между тем, сохраняет прогноз для стоимости нефти Brent на уровне $75-90 за баррель. Эксперты банка отмечают, что высокий спрос в летний период, когда традиционно повышается потребление энергоносителей в связи с необходимостью кондиционирования воздуха, а также увеличением активности автовладельцев, может привести к ощутимому дефициту на нефтяном рынке в третьем квартале.

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