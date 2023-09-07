Недвижимость ликвидируемых банков выставлена на аукцион

28 сентября в ООО "Бакинский аукционный центр" состоятся открытые аукционы по продаже недвижимости ОАО Bank Standard, Atrabank и Demir Bank, находящихся в процессе ликвидации.

28 сентября в ООО "Бакинский аукционный центр" состоятся открытые аукционы по продаже недвижимости ОАО Bank Standard, Atrabank и Demir Bank, находящихся в процессе ликвидации.

Как передает Report, об этом сообщил ликвидатор банков - Азербайджанский фонд страхования вкладов (ADİF).

Речь идет о принадлежащем Bank Standard земельном участке площадью 4,043 га, расположенном в селе Икинджи Нугади Губинского района, принадлежащей Atrabank квартире общей площадью 47,30 кв. м., расположенной по адресу город Баку, Насиминский район, Дрогальный переулок, дом 4, и принадлежащем Demir Bank частном жилом доме общей площадью 387 кв. м, расположенном в поселке Сарай Абшеронского района.

Недвижимость банков оценена в 35 тыс. манатов, 60 тыс. манатов и 150 тыс. манатов соответственно.