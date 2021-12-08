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Недвижимость Bank Standard стоимостью 29 млн манатов выставляется на аукцион

Недвижимость Bank Standard стоимостью 29 млн манатов выставляется на аукцион Фонд страхования вкладов Азербайджана (ADIF) выставляет на открытый аукцион нежилое помещение, принадлежащее ЗАО "Bank Standard"
Финансы
8 декабря 2021 г. 12:28
Недвижимость Bank Standard стоимостью 29 млн манатов выставляется на аукцион

Фонд страхования вкладов Азербайджана (ADIF) выставляет на открытый аукцион нежилое помещение, принадлежащее ЗАО "Bank Standard", ликвидатором которого является ADIF.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Фонд.

Согласно информации, продажа недвижимости состоится 22 декабря в 11:00 в ООО "Бакинский аукционный центр" (город Баку, Ясамальский район, Квартал 593, улица Абдулвахаб Саламзаде, 2C). Начальная стоимость предложенной покупателям нежилой площади (9 241,5 кв.м), расположенной по адресу: город Баку, Насиминский район, 211-й квартал, улица Самеда Вургуна, 18а, составит 29 млн манатов.

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Версия на азербайджанском языке “Bank Standard"ın 29 milyon manatlıq daşınmaz əmlakı hərraca çıxarılır

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