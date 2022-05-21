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Недвижимость Atrabank и Texnikabank выставляется на аукцион

Недвижимость Atrabank и Texnikabank выставляется на аукцион 16 июня ООО "Бакинский аукционный центр" проведет очередные открытые аукционы по продаже недвижимого имущества Atrabank и Texnikabank, находящихся в процессе ликвидации.
Финансы
21 мая 2022 г. 11:24
Недвижимость Atrabank и Texnikabank выставляется на аукцион

16 июня ООО "Бакинский аукционный центр" проведет очередные открытые аукционы по продаже недвижимого имущества Atrabank и Texnikabank, находящихся в процессе ликвидации.

Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении Азербайджанского фонда страхования вкладов (ADIF), являющегося ликвидатором банков.

По данным, речь идет о жилой площади в 58,35 квадратных метров, принадлежащей Atrabank в Баку, Бинагадинский район, село Горадиль, и принадлежащей Texnikabank нежилой площади в 2,2639 гектара, расположенной в селе Ашагы Хуч Губинского района.

Имущество было оценено в 15 тыс. манатов и 5,5 тыс. манатов соответственно.

Отметим, что лицензии обоих банков были отозваны в 2016 году решениями Правления Центрального банка Азербайджана.

Texnikabank был зарегистрирован в 1994 году. Atrabank учрежден в 1992 году.

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Версия на азербайджанском языке “Atrabank” və “Texnikabank”ın daşınmaz əmlakları hərraca çıxarılır

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