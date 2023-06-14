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Недвижимость AGBank будет сдана в аренду

Недвижимость AGBank будет сдана в аренду 16 июня в Фонде страхования вкладов (ADIF) состоятся закрытые аукционы по сдаче в аренду трех объектов недвижимости ОАО AGBank, находящегося в процессе ликвидации.
Финансы
14 июня 2023 г. 14:21
Недвижимость AGBank будет сдана в аренду

16 июня в Фонде страхования вкладов (ADIF) состоятся закрытые аукционы по сдаче в аренду трех объектов недвижимости ОАО AGBank, находящегося в процессе ликвидации.

Как сообщает Report, информацию об этом обнародовал ADIF.

Сообщается, что речь идет о нежилых помещениях площадью 200, 20 и 12 квадратных метров, расположенных по адресу проспект Бабека, 16, Хатаинский район, город Баку.

Отметим, что лицензия AGBank была аннулирована решением Правления Центрального банка Азербайджана от 12 мая 2020 года.

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