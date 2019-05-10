​"Неделя финансовых и цифровых технологий" пройдет в Баку

13-17 мая в Баку пройдет "Неделя финансовых и цифровых технологий" при организации Палаты надзора за финансовыми рынками (ПНФР).

Об этом сообщает Report со ссылкой на Палату.

В рамках недели предусмотрено подписание меморандума о взаимопонимании по сотрудничеству в области развития и внедрения финансовых и цифровых технологий между ПНФР, министерством транспорта, связи и высоких технологий, Центробанком Азербайджана, Центром анализа экономических реформ и коммуникаций и Ассоциацией банков Азербайджана (АБА).

В рамках недели 16-17 состоится Fintex Summit (Саммит по финансам и технологиям). Темой саммита станут новые тенденции в банковском деле и платежной экосистеме, инновационные решения, финансовые технологии и безопасность. На мероприятии примут участие Европейская банковская федерация, Международная финансовая корпорация, VİSA Inc., MasterCard Worldwide, American Express, Общество международных межбанковских финансовых телекоммуникаций (SWIFT), а также представители ведущих организаций в области электронных платежей и цифрового банкинга из США, Японии, Китая, Европейского союза и стран СНГ.