Небанковские кредитные организации в Азербайджане увеличили кредитование на 22%

Баку. 9 января. REPORT.AZ/ В годовом сравнении кредитные вложения действующих в Азербайджане небанковских кредитных организаций в экономику страны возросли на 21,3% и на 1 декабря 2014 года составили 525,2 млн. манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на Центральный банк, данный показатель составляет 2,9% совокупных кредитных вложений, сделанных в экономику страны финансово-кредитными организациями.

Согласно отчету, за это время 11,489 млрд. манатов или 63,3% кредитных вложений в экономику страны приходятся на долю частных банков. Из них 30,6% осуществлены за счет банков с иностранным капиталом. Таким образом, в годовом кредитном вложении частных банков наблюдается рост в 19,7%, а по банкам с иностранным капиталом - 20,3%.

Отметим, что в годовом сравнении объем кредитных вложений в экономику страны финансово-кредитными организациями в Азербайджане возрос на 19% и на 1 декабря 2014 года достиг 18,152 млрд. манатов. Срок оплаты кредитов на 981,5 млн. манатов (5,4%) истек.

7,528 млрд. манатов совокупных кредитных вложений (41,5%) приходятся на долю потребительских кредитов (кредитов, выдаваемых домашним хозяйствам). По сравнению с аналогичным периодом прошлого года в потребительском кредитовании наблюдался рост на 1,493 млрд. манатов (24,7%).