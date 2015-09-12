​Небанковские кредитные организации сократили кредитование

Баку. 12 сентября. REPORT.AZ/ Кредитные вложения в экономику страны действующих в Азербайджане небанковских кредитных организаций начали сокращаться.

Как сообщает Report со ссылкой на Центробанк, объем кредитования в июле сократился на 0,78% или 4,6 млн. манатов и на 1 августа 2015 года составил 586,0 млн. манатов.

Согласно отчету, доля совокупных кредитных вложений, сделанных в экономику страны небанковскими кредитными организациями, осталась на уровне 2,9%. Частными банками выдано 61,3% или 12,4 млрд. манатов, в том числе, банками с внешним капиталом - 5,8 млрд. манатов от общего объема совокупных кредитов.

Отметим, что на 1 августа текущего года объем кредитных вложений в экономику страны составил 20 млрд. 187,5 млн. манатов, из них 6,4% или 1 млрд. 294,8 млн. манатов - просроченные кредиты. Таким образом, впервые в течение этого года наблюдается сокращение удельного веса проблемных кредитов в общем объеме кредитных вложений.

По состоянию на 1 августа 38,5% или 7 769,9 млн. манатов кредитных вложений в экономику страны направлено на домашнее хозяйство. В результате, хотя в месячном исчислении наблюдается сокращение на 1,46%, объем кредитов в годовом исчислении вырос на 11,22%, с начала года - на 0,5%.

Среди направленных на домашнее хозяйство кредитов 1 351,5 млн. манатов выдано на строительство и покупку недвижимости, включая ипотечное кредитование. Объем этих кредитов в месячном исчислении сократился на 0,87%, с начала года вырос на 10,86%, в годовом исчислении - на 35,20%.