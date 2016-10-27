Небанковская кредитная организация Азербайджана выпускает долларовые облигации

Процентная ставка – 8% годовых

27 октября, 2016 12:18

https://report.az/storage/news/9bdaccae8b298a33014ab65b0004ddfb/387d7039-3b0b-495f-a65b-daf43e3e66a1_292.jpg Баку. 27 октября. REPORT.AZ/ Палата надзора за финансовыми рынками (ПНФР) зарегистрировала эмиссию облигаций небанковской кредитной организации Pro Kredit. Об этом сообщили Report в Палате. По информации, планируется выпуск 300 обыкновенных процентных необеспеченных облигаций номинальной стоимостью 1 000 долларов каждая. Срок обращения ценных бумаг – 24 месяца, процентная ставка – 8% годовых. Размещение будет осуществлено методом закрытой подписки.