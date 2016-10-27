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    Небанковская кредитная организация Азербайджана выпускает долларовые облигации

    Процентная ставка – 8% годовых

    Баку. 27 октября. REPORT.AZ/ Палата надзора за финансовыми рынками (ПНФР) зарегистрировала эмиссию облигаций небанковской кредитной организации Pro Kredit. Об этом сообщили Report в Палате.

    По информации, планируется выпуск 300 обыкновенных процентных необеспеченных облигаций номинальной стоимостью 1 000 долларов каждая. Срок обращения ценных бумаг – 24 месяца, процентная ставка – 8% годовых. Размещение будет осуществлено методом закрытой подписки.

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