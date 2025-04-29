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НДЦ: В ближайшие годы на рынке капитала могут внедрить блокчейн-технологии 

НДЦ: В ближайшие годы на рынке капитала могут внедрить блокчейн-технологии  В ближайшие годы Национальный депозитарный центр (НДЦ) может внедрить блокчейн-технологии на рынке капитала.
Финансы
29 апреля 2025 г. 12:56
НДЦ: В ближайшие годы на рынке капитала могут внедрить блокчейн-технологии 

В ближайшие годы Национальный депозитарный центр (НДЦ) может внедрить блокчейн-технологии на рынке капитала.

Как сообщает Report, об этом заявил глава стратегического отдела НДЦ Али Алиев на мероприятии на тему "Роль депозитария в экосистеме" в Баку.

По его словам, в текущей стратегии организации не предусмотрено внедрение блокчейн-технологий: "Однако в будущем, после реализации текущей стратегии, мы можем рассмотреть эту технологию".

Он отметил, что в первую очередь должна быть сформирована законодательная база блокчейна: "К примеру, сейчас в Турции и России появились блокчейн-биржи, что привело к потере средств инвесторов. По этой причине я считаю, что в ближайшие годы более целесообразно применять блокчейн-технологию поэтапно (step-by-step)".

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Версия на азербайджанском языке MDM: Növbəti illərdə kapital bazarında blokçeyn texnologiyası tətbiq edə bilər

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