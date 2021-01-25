НДЦ обнародовал новый стратегический план

Национальный депозитарный центр (НДЦ) обнародовал новый стратегический план на 2021-2025 годы

Национальный депозитарный центр (НДЦ) обнародовал новый стратегический план на 2021-2025 годы.

Как сообщает Report, об этом было заявлено на заседании правления организации, посвященном итогам прошлого года.

Согласно плану, основными целями на ближайшие 5 лет являются налаживание отношений с зарубежными депозитариями и глобальными кастодианами с целью расширения международных связей, создание систем управления рисками и комплаенс, создание современной информационной платформы по продвижению рынка капитала с целью более широкого освещения деятельности центра, формирование новых процедурных рамок по управлению бизнес-процессами и развитие кадрового потенциала.