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НДЦ и BNY Mellon обсудили перспективы сотрудничества по кастодиальным услугам

НДЦ и BNY Mellon обсудили перспективы сотрудничества по кастодиальным услугам 14:37
Финансы
26 ноября 2024 г. 15:01
НДЦ и BNY Mellon обсудили перспективы сотрудничества по кастодиальным услугам

Национальный Депозитарный Центр (НДЦ) провел обмен мнениями о перспективах координации финансовой инфраструктуры и кастодиальных услуг с американской Bank of New York Mellon ("BNY Mellon").

Как сообщает Report, об этом было сказано на встрече представителей НДЦ и BNY Mellon.

На встрече обсудили роль НДЦ в развитии рынка капитала Азербайджана, представили стратегию его развития.

Отмечается, что в стратегии НДЦ на 2024–2026 годы особое внимание уделяется установлению и развитию связей с международными финансовыми институтами и депозитариями, что важно для расширения направлений деятельности.

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Версия на английском языке Azerbaijan, BNY Mellon mull prospects for custodian services
Версия на азербайджанском языке MDM və “BNY Mellon” kastodian xidmətlərinin perspektivlərini müzakirə edib

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