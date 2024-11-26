НДЦ и BNY Mellon обсудили перспективы сотрудничества по кастодиальным услугам

14:37

Национальный Депозитарный Центр (НДЦ) провел обмен мнениями о перспективах координации финансовой инфраструктуры и кастодиальных услуг с американской Bank of New York Mellon ("BNY Mellon").

Как сообщает Report, об этом было сказано на встрече представителей НДЦ и BNY Mellon.

На встрече обсудили роль НДЦ в развитии рынка капитала Азербайджана, представили стратегию его развития.

Отмечается, что в стратегии НДЦ на 2024–2026 годы особое внимание уделяется установлению и развитию связей с международными финансовыми институтами и депозитариями, что важно для расширения направлений деятельности.