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НБУ разрешил снятие наличной валюты в эквиваленте до 30 тыс. гривень в сутки

НБУ разрешил снятие наличной валюты в эквиваленте до 30 тыс. гривень в сутки Национальный банк Украины (НБУ) ослабил ряд запретов на операции в иностранной валюте. С 1 марта 2022 года вместо полного запрета на выдачу наличных денежных средств со счета клиента в иностранной валюте установлены ограничения объемом до 30 тыс. гривен в
Финансы
2 марта 2022 г. 11:26
НБУ разрешил снятие наличной валюты в эквиваленте до 30 тыс. гривень в сутки

Национальный банк Украины (НБУ) ослабил ряд запретов на операции в иностранной валюте. С 1 марта 2022 года вместо полного запрета на выдачу наличных денежных средств со счета клиента в иностранной валюте установлены ограничения объемом до 30 тыс. гривен в день.

Как передает Report, об этом сообщается на официальном сайте регулятора.

Кроме того, НБУ предусмотрел возможность использования платежных карт за рубежом для расчетов и получения наличных, добавив их в перечень исключений к запрету.

В то же время отмечается, что Нацбанк с момента внедрения военного положения не вводил никаких ограничений на безналичные расчеты, в том числе за рубежом.

Регулятор также запретил зачислять средства на счета клиентов-физлиц по преданию, инициированными с использованием электронных платежных средств, эмитированных участниками международных платежных систем, осуществляющих свою деятельность на территории РФ и Республики Беларусь. Также запрещено принимать в Украине электронные платежные средства (включая переводы, осуществление расчетов и выдачу наличных), эмитированные участниками соответствующих международных платежных систем.

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