НБКО должны будут применять стандарты корпоративного управления

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) установит требования к проведению внешнего аудита и применению стандартов корпоративного управления для небанковских кредитных организаций (НБКО).

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) установит требования к проведению внешнего аудита и применению стандартов корпоративного управления для небанковских кредитных организаций (НБКО).

Как сообщает Report, об этом сказал директор департамента надзора за деятельностью НБКО Хайям Исмаилов на финансовом форуме в Баку.

Он также отметил, что сотрудничество НБКО с государственными фондами находится под постоянным контролем. "Мы обсуждаем требования этих фондов к НБКО и при необходимости вносим предложения", - добавил он.