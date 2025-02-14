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НБКО должны будут применять стандарты корпоративного управления

НБКО должны будут применять стандарты корпоративного управления Центральный банк Азербайджана (ЦБА) установит требования к проведению внешнего аудита и применению стандартов корпоративного управления для небанковских кредитных организаций (НБКО).
Финансы
14 февраля 2025 г. 13:03
НБКО должны будут применять стандарты корпоративного управления

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) установит требования к проведению внешнего аудита и применению стандартов корпоративного управления для небанковских кредитных организаций (НБКО).

Как сообщает Report, об этом сказал директор департамента надзора за деятельностью НБКО Хайям Исмаилов на финансовом форуме в Баку.

Он также отметил, что сотрудничество НБКО с государственными фондами находится под постоянным контролем. "Мы обсуждаем требования этих фондов к НБКО и при необходимости вносим предложения", - добавил он.

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