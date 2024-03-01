Названы сумма и состав гарантированного государством долга

По состоянию на 1 января 2024 года сумма гарантированного государством долга Азербайджана (внутреннего и внешнего долга) составила 11 млрд 434,4 млн манатов или 9,3% ВВП за 2023 год.

По состоянию на 1 января 2024 года сумма гарантированного государством долга Азербайджана (внутреннего и внешнего долга) составила 11 млрд 434,4 млн манатов или 9,3% ВВП за 2023 год.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство финансов.

Согласно информации, в структуре долга на долю внешних кредитов пришлось 10 млрд 208,8 млн манатов (6 млрд 005,2 млн долларов США) или 89,3%, внутренних кредитов - 1 млрд 225,6 млн манатов или 10,7%.

Госгарантии по обязательствам ЗАО "Южный газовый коридор" составили 4 млрд 440 млн долларов США (7 млрд 548 млн манатов) или 73,9% гарантированного государством долга.

В отчетном периоде по плавающей ставке привлечено 47,6% кредитов, по фиксированной - 52,4%.

Валютный состав портфеля гарантированного государством долга был следующим: доллар США – 64,1 %, евро – 22,2 %, манат – 7,1 %, японская иена – 4,2 %, другие валюты – 2,3 %.

В структуре госдолга 68,8 % приходится на кредиты сроком до 5 лет, 17,4 % - 5-10 лет, 13,8% - более 10 лет.

15% кредитов выданы различными инвесторами, 5,6% - Всемирным банком, 9,9% - Европейским инвестиционным банком, 1,4% - Исламским банком развития, 5,9% - Европейским банком реконструкции и развития, 5,7% - банковскими синдикатами, 4,2%- Японским агентством международного сотрудничества, 10,7% - внутренними кредиторами, 3,6% - Экспортно-импортным банком Кореи, 8,2 % - Азиатского банка инфраструктурных инвестиций, 29,7% - другими кредиторами.