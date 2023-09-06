Названы сроки лицензирования платежных организаций и операторов электронных денежных средств в Азербайджане

Лицензирование платежных организаций и операторов электронных денежных средств, действующих в Азербайджане, планируется до 1 мая следующего года

Лицензирование платежных организаций и операторов электронных денежных средств, действующих в Азербайджане, планируется осуществить до 1 мая следующего года.

Как сообщает Report, об этом директор департамента платежных систем и расчетов Центрального банка Азербайджана (ЦБА) Кямаля Гурбанова заявила на азербайджано-турецком финтех-форуме в Баку.

По ее словам, после того как в ноябре вступит силу закон "О платежных системах и платежных услугах", в течение следующих шести месяцев организациям будет предоставлен срок для получения лицензий в соответствии с требованиями закона.

"Самое большое преимущество закона заключается в том, что, создавая равные рыночные условия между поставщиками платежных услуг, он обеспечивают их деятельность исключительно на принципах сотрудничества и здоровой конкуренции", - сказала Гурбанова.

Представитель ЦБА отметила, что принятие этого закона позволит сформировать в стране совершенно новую экосистему: "Будут созданы условия для повышения эффективности платежных услуг, расширения инклюзивности и предоставления потребителям более инновационных и доступных платежных продуктов. Закон создает возможности и для деятельности иностранных поставщиков платежных услуг в стране. Они смогут работать как через открытие филиалов в нашей стране, так и без открытия филиалов, заключая договоры с банками. В законе также отражены требования о сотрудничестве между банками и иностранными поставщиками платежных услуг".