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Названы сферы с самыми высокими темпами роста налоговых поступлений в Азербайджане

Названы сферы с самыми высокими темпами роста налоговых поступлений в Азербайджане В январе-мае этого года самые высокие темпы роста налоговых поступлений в Азербайджане наблюдались в банковском и страховом секторах, составив 75,5% по сравнению с соответствующим периодом 2022 года.
Финансы
20 июня 2023 г. 18:05
Названы сферы с самыми высокими темпами роста налоговых поступлений в Азербайджане

В январе-мае этого года самые высокие темпы роста налоговых поступлений в Азербайджане наблюдались в банковском и страховом секторах, составив 75,5% по сравнению с соответствующим периодом 2022 года.

Как передает Report, об этом сообщила Государственная налоговая служба при Министерстве экономики.

Отмечается, что в Азербайджане наблюдался рост налоговых поступлений в большинстве сфер деятельности ненефтегазового сектора.

Самые высокие темпы роста поступлений за отчетный период зафиксированы также в сфере торговли (30,5%), сферы услуг (28,1 %) и строительства (17,6%).

"Рост поступлений НДС по сравнению с соответствующим периодом прошлого года составил 23,6 %, по акцизам - 16,4 %, по налогу на прибыль - 15 %, по налогу на доходы физических лиц - 14,1 %, по земельному налогу - 48,4 %, по налогу на имущество - 41,5 %, по дорожному налогу - 17,7 %, по госпошлинам - 23,2%", - говорится в информации.

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