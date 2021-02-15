Названы самые рискованные для инвестиций валюты

Почти почти все африканские и латиноамериканские валюты, китайский юань и гонконгский доллар представляют иск с точки зрения инвестиции

Почти почти все африканские и латиноамериканские валюты, китайский юань и гонконгский доллар представляют иск с точки зрения инвестиции.

Как сообщает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом заявил доцент кафедры теории кредита и финансового менеджмента экономического факультета СПбГУ Александр Казанский.

По его словам, быстрое восстановление экономики Китая не делает юань перспективной валютой для вложения средств.

Казанский отметил, что в условиях высокой вероятности прекращения торговой войны КНР и США, а также стимулирования экспорта китайской экономике не нужен дорогой юань.

По его словам, опасной валютой для инвестиций также является гонконгский доллар. Финансист объяснил, что эта валюта была достаточно долгое время переоценена, но опасной ее делают события 2019 года в сочетании с регрессий, которая началась со второй половины 2018 года. За последние месяцы он существенно колебался по отношению к рублю, добавил он.

Кроме того, Казанский указал, что не стоит рассматривать для покупки с целью инвестиции и практически все африканские и латиноамериканские валюты. Он привел в пример аргентинское песо, которое стабильно падает. В 2020 году инфляция в Аргентине составила 36,1% годовых, добавил эксперт.