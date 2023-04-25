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Названы самые частые нарушения закона при проведении госзакупок

Названы самые частые нарушения закона при проведении госзакупок В Азербайджане среди нарушений закона, зафиксированных при государственных закупках и закупках отдельных юридических лиц, принадлежащих государству, преобладают случаи неправильного расчета вероятной цены и неэкономного использования ресурсов.
Финансы
25 апреля 2023 г. 17:10
Названы самые частые нарушения закона при проведении госзакупок

В Азербайджане среди нарушений закона, зафиксированных при государственных закупках и закупках отдельных юридических лиц, принадлежащих государству, преобладают случаи неправильного расчета вероятной цены и неэкономного использования ресурсов.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель Счетной палаты Вугар Гюльмамедов на состоявшемся сегодня пленарном заседании Милли Меджлиса.

"Анализ последних трех лет показывает, что участились случаи последующего внесения изменений в контракты в нарушение требований законодательства и неприменения бенефициарами мер ответственности в отношении подрядчиков, недобросовестно относящихся к своим обязательствам. На этапе формирования государственного бюджета прогнозируемые расходы недостаточно обоснованы, уже в первом квартале возникает потребность в дополнительных средствах. Перераспределение средств, неполное соответствие бюджетной классификации свидетельствует о том, что нормы расходов в некоторых сферах не усовершенствованы и не полностью адаптированы к новым правовым актам".

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Версия на азербайджанском языке Dövlət satınalmaları zamanı ən çox qeydə alınan qanun pozuntuları açıqlanıb

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