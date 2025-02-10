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Названы пути выхода Азербайджана из "ловушки среднего дохода"

Названы пути выхода Азербайджана из "ловушки среднего дохода"
Финансы
10 февраля 2025 г. 13:01
Названы пути выхода Азербайджана из ловушки среднего дохода

Азербайджан может преодолеть "ловушку среднего дохода" тремя способами.

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель министра экономики Самед Баширли в Баку на презентации ежегодного глобального отчета Всемирного банка "Доклад о мировом развитии" (WDR) за 2024 год.

По его словам, первый способ заключается в увеличении инвестиций, особенно в частный ненефтяной сектор. "Для этого мы сосредоточены на развитии крупных локальных корпораций, изменении структуры инвестиций и увеличении доли частного сектора", – отметил он.

Вторым способом Баширли назвал улучшение инвестиционной экосистемы. "Конкуренция за прямые иностранные инвестиции в регионе усиливается. Если 5-10 лет назад она была менее выраженной, то сейчас страны-соседи проводят активную политику по привлечению капитала, и Азербайджан должен учитывать этот фактор", – подчеркнул он.

Третьим способом, по словам замминистра, является развитие знаний и навыков через реформы в образовании и миграционную политику.

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