Названы пути выхода Азербайджана из "ловушки среднего дохода"

Азербайджан может преодолеть "ловушку среднего дохода" тремя способами.

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель министра экономики Самед Баширли в Баку на презентации ежегодного глобального отчета Всемирного банка "Доклад о мировом развитии" (WDR) за 2024 год.

По его словам, первый способ заключается в увеличении инвестиций, особенно в частный ненефтяной сектор. "Для этого мы сосредоточены на развитии крупных локальных корпораций, изменении структуры инвестиций и увеличении доли частного сектора", – отметил он.

Вторым способом Баширли назвал улучшение инвестиционной экосистемы. "Конкуренция за прямые иностранные инвестиции в регионе усиливается. Если 5-10 лет назад она была менее выраженной, то сейчас страны-соседи проводят активную политику по привлечению капитала, и Азербайджан должен учитывать этот фактор", – подчеркнул он.

Третьим способом, по словам замминистра, является развитие знаний и навыков через реформы в образовании и миграционную политику.