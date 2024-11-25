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Названы приоритеты в рамках обязательств банков по климатическому финансированию

Названы приоритеты в рамках обязательств банков по климатическому финансированию В рамках обязательства банковского сектора Азербайджана по выделению 2 млрд манатов на финансирование борьбы с изменением климата приоритетом будет отдаваться зеленым проектам по развитию домохозяйств, малого и среднего предпринимательства.
Финансы
25 ноября 2024 г. 13:23
Названы приоритеты в рамках обязательств банков по климатическому финансированию

В рамках обязательства банковского сектора Азербайджана по выделению 2 млрд манатов на финансирование борьбы с изменением климата приоритетными станут зеленые проекты по развитию домохозяйств, малого и среднего предпринимательства.

Как сообщает Report, об этом сказал председатель Центрального банка Азербайджана Талех Кязымов на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса.

"Средства, которые выделят наши банки, будут играть важную роль в ускорении перехода к "зеленой экономике", поддерживая устойчивое развитие нашей экономики", - отметил он.

Кроме того, Кязымов сказал, что Азербайджан достиг исторического результата в климатическом финансировании в рамках COP29, и до 2035 года было установлено коллективное обязательство о выделении с этой целью развитыми странами 300 млрд долларов США для развивающихся стран.

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Версия на английском языке Azerbaijan's banking sector prioritizes climate financing for households and SMEs
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanın bank sektorunun iqlim dəyişikliyinə dair öhdəliyinin prioriteti açıqlanıb

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