Названы приоритеты в рамках обязательств банков по климатическому финансированию

В рамках обязательства банковского сектора Азербайджана по выделению 2 млрд манатов на финансирование борьбы с изменением климата приоритетом будет отдаваться зеленым проектам по развитию домохозяйств, малого и среднего предпринимательства.

В рамках обязательства банковского сектора Азербайджана по выделению 2 млрд манатов на финансирование борьбы с изменением климата приоритетными станут зеленые проекты по развитию домохозяйств, малого и среднего предпринимательства.

Как сообщает Report, об этом сказал председатель Центрального банка Азербайджана Талех Кязымов на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса.

"Средства, которые выделят наши банки, будут играть важную роль в ускорении перехода к "зеленой экономике", поддерживая устойчивое развитие нашей экономики", - отметил он.

Кроме того, Кязымов сказал, что Азербайджан достиг исторического результата в климатическом финансировании в рамках COP29, и до 2035 года было установлено коллективное обязательство о выделении с этой целью развитыми странами 300 млрд долларов США для развивающихся стран.