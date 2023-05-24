Названы причины роста госдолга США до 31 трлн долларов

Газета The Washington Post (WP) перечислила девять ключевых событий, которые довели государственный долг США до 31 трлн долларов.

Газета The Washington Post (WP) перечислила девять ключевых событий, которые довели государственный долг США до 31 трлн долларов.

Как передает Report, издание отмечает, что большая часть этого госдолга сформировалась за последние 20 лет. В основном сумма увеличилась из-за принятых политических решений за этот период, в частности - снижение налогов президентом США Джорджем Бушем-младшим в 2001 году. Тогда общая сумма долга составила 5,7 трлн долларов.

Также на уровне госдолга сказалась американская военная кампания на Ближнем Востоке - увеличились расходы на военные нужды и ветеранов. Все это привели к росту госдолга до 6,5 трлн долларов.

В 2006 году в США начала действовать программа, предоставляющая бесплатные лекарства рецептурного отпуска для престарелых. Расходы на инициативу повысили уровень госдолга до 8,4 трлн долларов.

К 11,1 трлн долларов госдолга в 2008 году привела рецессия.

С 2013 года президент Барак Обама продлил установленные Бушем-младшим налоговые льготы, в результате чего госдолг увеличился до 16,8 трлн долларов.

В 2017 году вследствие законопроекта об обширных налоговых сокращениях государственный долг Соединенных штатов вырос до 20,5 трлн долларов, а в 2019 - до 22,7 трлн из-за проектов бюджета, принятых при президенте Дональде Трампе.

В 2020 году власти США потратили триллионы долларов на борьбу с последствиями от пандемии коронавируса, в результате общая сумма долга составила 27,7 трлн долларов.

Наконец, экономическая политика действующего президента Джо Байдена привела к тому, что показатель достиг 31 трлн долларов.

Ранее Спикер Палаты представителей конгресса США Кевин Маккарти заявил, что вновь не смог договориться с Белым домом насчет повышения уровня государственного долга страны.