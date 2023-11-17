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Названы причины повышения тарифов на услуги SMS - уведомления банков

Названы причины повышения тарифов на услуги SMS - уведомления банков Несколько банков Азербайджана повысили тарифы на услуги SMS - уведомления примерно с 40 копеек до 1 маната.
Финансы
17 ноября 2023 г. 14:23
Названы причины повышения тарифов на услуги SMS - уведомления банков

Несколько банков Азербайджана повысили тарифы на услуги SMS - уведомления примерно с 40 копеек до 1 маната.

Как сообщает Report, об этом первый заместитель председателя Центрального банка Азербайджана Рашад Оруджев cказал на заседании Комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству.

Он отметил, что банки получают эти услуги от процессинговых центров.

"Эти центры получают данные услуги от мобильных операторов, а затем предоставляют их банкам. За последние три года тарифы на SMS - оценивание, которые процессинговые компании получают в виде пакетов, выросли примерно на 70%", - сказал Оруджев.

Он отметил, что плата за SMS - уведомления по пенсионным картам и другим социальным картам не взимается.

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Версия на азербайджанском языке Bankların SMS-məlumatlandırma xidmətləri üzrə tariflərin artırılmasının səbəbləri açıqlanıb

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