Названы причины повышения тарифов на услуги SMS - уведомления банков

Несколько банков Азербайджана повысили тарифы на услуги SMS - уведомления примерно с 40 копеек до 1 маната.

Несколько банков Азербайджана повысили тарифы на услуги SMS - уведомления примерно с 40 копеек до 1 маната.

Как сообщает Report, об этом первый заместитель председателя Центрального банка Азербайджана Рашад Оруджев cказал на заседании Комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству.

Он отметил, что банки получают эти услуги от процессинговых центров.

"Эти центры получают данные услуги от мобильных операторов, а затем предоставляют их банкам. За последние три года тарифы на SMS - оценивание, которые процессинговые компании получают в виде пакетов, выросли примерно на 70%", - сказал Оруджев.

Он отметил, что плата за SMS - уведомления по пенсионным картам и другим социальным картам не взимается.