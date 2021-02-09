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Названы причины отказов в льготном кредитовании в Азербайджане

Названы причины отказов в льготном кредитовании в Азербайджане Иногда данные, предоставленные заявителями, не соответствуют действительности
Финансы
9 февраля 2021 г. 13:38
Названы причины отказов в льготном кредитовании в Азербайджане

У заявителей на кредит в Фонд развития предпринимательства возникают проблемы с составлением бизнес-планов или документацией.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель правления Фонда развития предпринимательства при Министерстве экономики Азербайджана Кянан Наджафли, отвечая на вопрос о причинах отказа в выдаче кредитов предпринимателям.

Он отметил, что иногда данные, предоставленные заявителями, не соответствуют действительности: "В прошлом году фонд дал положительный ответ на 83% обращений по льготным кредитам. Фонд обеспечил выдачу бизнес-кредитов по государственной гарантии 13% заявителей".

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda güzəştli kreditə imtina hallarının səbəbləri açıqlandı

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