Названы причины ограничения страхования жизни в Азербайджане

Общественное объединение "Ассоциация страховщиков Азербайджана“ (AСA) обнародовало причины ограничения кредитной линии всеми действующими в стране компаниями по страхованию жизни с 1 сентября при подключении к продукту ”Страхование жизни".

Общественное объединение "Ассоциация страховщиков Азербайджана“ (AСA) обнародовало причины ограничения кредитной линии всеми действующими в стране компаниями по страхованию жизни с 1 сентября при подключении к продукту ”Страхование жизни".

В ответ на запрос Report в AСA заявили, что основная цель отмены кредитования в рамках продукта связана с улучшением накопительных и страховых характеристик продукта.

"Основной целью ликвидации кредитования в рамках данного продукта является повышение культуры долгосрочного накопления у застрахованных за счет совершенствования накопительных и страховых характеристик продукта, а также увеличение вклада сектора в генерацию долгосрочных средств производства в экономике. Это условие не распространяется на контракты, заключенные до указанной даты. AСA вместе со всеми участниками страхования еще больше расширит свою деятельность в направлении развития страхового рынка, а также повышения ценности именно страхования жизни для наших граждан”, - говорится в заявлении.

Отмечается, что в целях более активного стимулирования населения к долгосрочному накоплению за счет эффективной реализации возможностей данного продукта, тем самым в целях расширения инвестиционной активности сектора, а также пользователей данного важного для экономики страны продукта, участники рынка страхования жизни (5 компаний по страхованию жизни), в результате обсуждений в ASA, приняли решение об отмене предоставления кредита при присоединении к продукту страхования жизни с 1 сентября.

Те, кто использует продукт ”Накопительное страхование жизни", направляют основную часть своей заработной платы на накопительное страхование с целью увеличения своего дохода. Вместо этого компании предлагают застрахованным кредитную линию под 7,5% годовых.

В результате, используя продукт ”Накопительное страхование жизни" клиент получал кредитную линию с доходом 50% или 72% (в зависимости от з/п) от основной части заработной платы и низким процентом.